В Уфе на гигантском термометре покажут необычный видеоряд Фото: автор В Уфе на гигантском термометре покажут необычный видеоряд Фото: автор

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на трубе котельной №27 по улице Менделеева завершаются пусконаладочные испытания гигантского термометра. По информации пресс-службы МУП «УИС», сейчас проходят тесты на освещенность, поэтому подсветку градусника включают не в ночное время, а утром.

В ведомстве отметили, что 12 апреля в 21.00 планируется примерно на час включить необычную подсветку: на мониторах, установленных по всему периметру трубы, будет транслироваться специально подготовленный видеоряд, посвященный Дню космонавтики. Планируется пустить бегущую строку с надписью: «С Днем космонавтики» и показать запуск ракеты.

Интерактивная медиа-инсталляция создана на дымовой трубе высотой 120 метров. 120-метровый медиаградусник виден с трех сторон и будет показывать реальную температуру воздуха — обновление будет происходить каждые полчаса.