Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 79.28 ↓

12 апреля Четверг

Уфа   °

В Уфе на гигантском термометре покажут необычный видеоряд

ОБЩЕСТВО

В Уфе на гигантском термометре покажут необычный видеоряд Фото: автор

В Уфе на гигантском термометре покажут необычный видеоряд Фото: автор

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на трубе котельной №27 по улице Менделеева завершаются пусконаладочные испытания гигантского термометра. По информации пресс-службы МУП «УИС», сейчас проходят тесты на освещенность, поэтому подсветку градусника включают не в ночное время, а утром.

В ведомстве отметили, что 12 апреля в 21.00 планируется примерно на час включить необычную подсветку: на мониторах, установленных по всему периметру трубы, будет транслироваться специально подготовленный видеоряд, посвященный Дню космонавтики. Планируется пустить бегущую строку с надписью: «С Днем космонавтики» и показать запуск ракеты.

Интерактивная медиа-инсталляция создана на дымовой трубе высотой 120 метров. 120-метровый медиаградусник виден с трех сторон и будет показывать реальную температуру воздуха — обновление будет происходить каждые полчаса.

Теги: городская среда, термометр
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля
Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля. По информации спасателей, завтра в Б
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирован менингококковый назофарингит. «По состоянию на сегодняшний день, на стационарном лечении по поводу легко
Паводковая обстановка в Башкирии: зафиксировано уже более 400 случаев подтопления талыми водами
На территории Башкортостана в связи с наступлением метеорологической весны и началом половодья с 1 апреля зарегистрированы обращения граждан по 403 случ
В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием
В Башкортостане после короткого повышения температуры воздуха днем до +14 градусов, в четверг, 12 апреля, вновь похолодает. По данным Башгидромета, на т
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть