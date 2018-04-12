УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии создадут Центр подготовки призывников для службы в ВДВ. Глава региона Рустэм Хамитов также предложил начать работу по возрождению вертолетного спорта в Кумертау.

Как попасть в ВДВ. Учебный центр подготовки призывников для службы в Воздушно-десантных войсках РФ появится в Башкирии. Соглашение об этом подписали председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и глава республики Рустэм Хамитов, передает ТАСС. Соглашение предполагает «создание на территории региона учебно-материальной базы для подготовки призывников для службы в ВДВ». Глава региона также предложил совместно с обществом начать работу по возрождению вертолетного спорта в Кумертау, градообразующим предприятием которого является завод «Вертолетов России». Колмаков отметил, что между республикой и ДОСААФ «есть все основания развивать отношения в более масштабном русле», говорится в ТАСС.

Откаты, неучтенные доходы и имущество, взяточничество. О коррупции в госорганах, увольнениях чиновников и смертной казни за взяточничество рассказал в интервью «Известиям» первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман. Как пишет газета, «откаты, неучтенные доходы и имущество, взяточничество — это то, о чем мы чаще всего слышим, когда говорят о коррупции в госорганах». Говоря о результатах работы ведомства в сфере контроля за расходами чиновников, Буксман отметил, что «количество правонарушений здесь снизилось с 4,6 тыс. в 2016 году до 2,8 тыс. в 2017 году. Для устранения этих нарушений в 2017 году внесено 715 представлений и более 1 тыс. протестов, к дисциплинарной ответственности привлечено 475 должностных лиц». С 34,1 млн рублей до 134,8 млн рублей возросла совокупная стоимость обращенного в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные доходы.

«Например, в Республике Башкортостан суд удовлетворил иск прокурора об изъятии в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего сотрудника органов внутренних дел и его супруги, общая стоимость которого превысила 18 млн руб. Прокуратурой установлено, что в течение 2013-2015 годов они приобрели три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили, а также построили коттедж площадью 200 кв. м. При том, что официальный годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей. В целях уклонения от процедуры контроля за расходами госслужащий умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения и впоследствии был уволен из органов в связи с утратой доверия», — рассказал изданию первый зам Генпрокурора РФ. Он отметил, что «не всегда ужесточение наказания приводит к желаемому результату», даже смертная казнь, как в Китае. «Главное в борьбе с коррупцией — это достичь перелома в общественном сознании», — считает Буксман.

Деньги на случай ЧС. РИА Новости сообщает, что объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций увеличился более чем на 31%. «В четвертом квартале 2017 года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 64,283 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 15,343 млрд рублей (+31,4%)», — говорится в материалах МЧС РФ. При этом самый большой резерв финансов на случай ЧС имеет Москва — 36,3 млрд рублей. Далее следуют Ростовская область (4,7 млрд), Башкирия (2,7 млрд), Татарстан (2,2 млрд) и Краснодарский край (1,8 млрд).

США не хотели отдавать Гагарину наследство миллионерши — выяснили уроженцы Башкирии. К Дню космонавтики, 12 апреля, выяснилось, что американские власти не хотели отдавать российским космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову наследство, которое оставила им миллионерша из США Гликерия Роджерс, заявляя, что эти деньги в СССР потратят на гонку вооружений. Каждому из космонавтов Роджерс завещала по три тысячи долларов.

«Долгое время история наследства оставалась неизвестной, однако расследовать ее удалось блогерам Spivaki — Григорию и Виктории Спивак, которые раньше жили в Башкирии, а затем переехали в Лондон», — пишет Федеральное агентство новостей. Чтобы получить наследство, советским космонавтам пришлось обратиться за помощью к адвокату Ирвину Гостину. Тяжба длилась два года, в итоге Гостину удалось защитить Гагарина и Титова. О победе советских космонавтов в тяжбе сообщила калифорнийская газета Independent Press Telegram 21 мая 1967 года. Как уточняет «Комсомольская правда», в заметке, которую нашел и перевел выходец из Башкирии Григорий Спивак, говорилось, что «два советских космонавта, Юрий Гагарин и Герман Титов, добились сегодня получения $3000 каждый в наследство от женщины родом из России, умершей здесь два года назад… Ирвин Гостин, юрист, представляющий советских космонавтов, сообщил, что банковские чеки им вышлют через несколько дней». Новость не попала на первые полосы американских газет, большинство изданий вообще не написало об этом. Полученные средства Гагарин и Титов перенаправили детям из Звездного городка. Отмечается, что деньги детским садам выплачивались вплоть до 1990-х годов.

Матч «Рубин» — «Уфа» перенесли. RT информирует, что РФПЛ объявила о переносе даты проведения матча 29-го тура между казанским «Рубином» и «Уфой» с 6 на 7 мая. «Причиной переноса игры стало обращение Минспорта и оргкомитета «Россия-2018», связанное с проведением тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для матчей чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Саперы взрывают Белую. Саперы Центрального военного округа приступили к разрушению льда на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО. «Сводный отряд инженерной бригады совершил 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации к месту работ на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии, провел инженерную разведку для определения мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тысяч человек», — отметили в сообщении. По словам командующего войсками ЦВО, более 4,7 тысячи военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с ЧС природного характера.

«Салават Юлаев» определился с главным тренером. Эту новость передали почти все федеральные СМИ. «Николай Цулыгин утвержден в должности главного тренера «Салавата Юлаева». Контракт уфимского клуба с 42-летним специалистом рассчитан на один год с возможностью продления. Отметим, что Цулыгин ранее исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Эркки Вестерлунда. В прошедшем сезоне «Салават» добрался до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Трактору» в семи матчах», — сообщает МАТЧ ТВ. «Чемпионат» добавляет, что «Цулыгин в качестве игрока выступал за «Салават», московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», нижнекамский «Нефтехимик», московское «Динамо».

Они планировали минирование, взрывы и поджоги. Двое жителей Башкирии подозреваются в попытках совершения терактов на избирательных участках в Уфе в марте, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе республиканского УФСБ. «14 марта сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена попытка подготовки террористических актов на избирательных участках Уфы жителями региона, являющимися членами праворадикальной группировки», — рассказал сотрудник ведомства. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Фигуранты уголовного дела по мотивам неприятия существующей власти в стране в целях устрашения и дискредитации органов власти, создания условий для срыва выборов президента России планировали осуществить минирование избирательных участков, взрывы и поджоги в местах массового скопления людей», — отметил собеседник агентства. В ходе обыска по местам жительства задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и карты Уфы с обозначением возможных мест совершения теракта.