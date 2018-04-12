УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан». Данной инициативой предлагается закрепить норму, в соответствии с которой встречи депутата Госсобрания с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям и объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется. Встречи же депутатов Госсобрания с избирателями, осуществляемые в форме публичных мероприятий, должны проводиться в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», иными нормативными правовыми актами в сфере публичных мероприятий.

«Данная инициатива разработана на основе последних новаций федерального законодательства, касающихся проведения встреч депутатов с избирателями, организуемых в том числе в форме публичных мероприятий, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. — Законопроект призван упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. В случае принятия закона определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок их предоставления предстоит Правительству республики и органам МСУ. Соответственно потребуется дополнительный правовой акт».