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12 апреля Четверг

Уфа   °

В Башкортостане определят специальные места для встреч избирателей с депутатами

ПОЛИТИКА

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан». Данной инициативой предлагается закрепить норму, в соответствии с которой встречи депутата Госсобрания с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям и объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти и местного самоуправления о таких встречах не требуется. Встречи же депутатов Госсобрания с избирателями, осуществляемые в форме публичных мероприятий, должны проводиться в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», иными нормативными правовыми актами в сфере публичных мероприятий.

«Данная инициатива разработана на основе последних новаций федерального законодательства, касающихся проведения встреч депутатов с избирателями, организуемых в том числе в форме публичных мероприятий, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. — Законопроект призван упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. В случае принятия закона определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок их предоставления предстоит Правительству республики и органам МСУ. Соответственно потребуется дополнительный правовой акт».

Теги: Госсобрание РБ, встречи с избирателями
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