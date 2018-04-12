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12 апреля Четверг

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Утром 12 апреля в Уфе похолодало до – 2 градусов, выпал снег

ОБЩЕСТВО

Утром 12 апреля в Уфе похолодало до – 2 градусов, выпал снег Фото: Ксения Калинина

Утром 12 апреля в Уфе похолодало до – 2 градусов, выпал снег Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Утром 12 апреля в Уфе похолодало до – 2 градусов. После ночного снегопада в городе установился временный снежный покров.

По информации Башгидрометцентра, на территории республики в эти дни будет циркулировать арктическая воздушная масса. Температура воздуха понизится ночью до 0,-5, днем до +3,+8. Смена воздушных масс будет сопровождаться осадками в виде дождя и снега, мокрого снега в большинстве районов республики. Местами ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с.

В дальнейшем до конца недели по республике будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха ночью -2,-7, днем +3,+8. Местами с небольшими осадками в виде дождя и снега.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде апреля среднесуточная температура воздуха по РБ ожидается на 1-2 ниже нормы.

Теги: погода
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