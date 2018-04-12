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12 апреля Четверг

Уфа   °

Составлен мировой рейтинг университетов RUR - 2018: какие позиции в нем у вузов Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) представило свой ежегодный международный рейтинг университетов. В нем приняли участие 783 университета из 74 стран мира.

Первое место эксперты отдали Гарвардскому университету, далее расположились Чикагский университет, Калифорнийский институт технологий, Имперский колледж в Лондоне и Стэндфордский университет.

Россия заняла второе место в мире по количеству университетов-участников, уступив только США. Наша страна представлена 70 вузами, 10 из которых вошли в мировой топ-500. Лидером среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, который занял 153 строчку рейтинга. Затем — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», у него 224 позиция, Томский государственный университет на 240 месте, Московский физико-технический институт на 256, Новосибирский государственный университет на 329, Санкт-Петербургский государственный университет на 385 и Российский университет дружбы народов на 440.

Из вузов Башкортостана лидирует Уфимский государственный авиационный технический университет, у которого 680 позиция (29 место среди российских) в мировом рейтинге Round University Ranking (RUR). В этот список также вошли еще два башкирских университета: Башкирский государственный медицинский университет (728 — в мировом рейтинге и 46 — среди российских) и Уфимский государственный нефтяной технический университет (770 и 65).

Позади УГАТУ оказались УрФУ, БФУ имени И.Канта, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, НИУ БелГУ, КНИТУ, СФУ, ТУСУР, РЭУ имени Г.В.Плеханова, ЮУрГУ и другие.

С рейтингом вузов можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Теги: образование, мировые рейтинги, вузы
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