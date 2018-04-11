В Правительстве Башкирии вручены благодарственные письма за развитие Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина Фото: Олег Яровиков





















В Правительстве Башкирии вручены благодарственные письма за развитие Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В среду, 11 апреля, в канун Дня космонавтики, в Правительстве Башкортостана состоялась торжественная церемония награждения работников образования республики, внёсших значительный вклад в развитие Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина.

Заместитель премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов, открывая мероприятие, отметил, что Олимпиада проходит в Башкортостане с 2011 года, её название было предложено Главой региона Рустэмом Хамитовым. В текущем учебном году в ней приняло участие более 120 тысяч школьников.

Кроме того, с прошлого года в Олимпиаде участвуют старшеклассники. Новшество поддержали ведущие вузы республики, а также корпорация «Роскосмос». Победители и призёры получат преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.

«Идея расширить формат проекта оказалась удачной, – отметил Фархад Самедов. – В прошлом году участниками Олимпиады стало более 15 тысяч старшеклассников со всей республики».

Таким образом, этот интеллектуальный марафон фактически стала масштабным образовательным проектом с уклоном на раннюю профориентационную работу.

Благодарственными письмами были отмечены ректоры вузов региона, начальники отделов образования муниципалитетов Башкортостана, специалисты профильных некоммерческих организаций.

В церемонии награждения принял участие лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Ревин. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником и отметил, что благодаря республиканским профориентационным проектам в недалёком будущем в стране могут появиться космонавты из Башкортостана.