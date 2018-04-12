Уфимскому лицею №60 присвоено имя Михаила Ферина Фото: с сайта УМПО Уфимскому лицею №60 присвоено имя Михаила Ферина Фото: с сайта УМПО

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимскому лицею №60 присвоено имя легендарного директора Уфимского моторостроительного завода Михаила Ферина. По этому поводу вышло Постановление Правительства Республики Башкортостан.

В декабре 2017 года на стене 17-этажного дома в новом жилом квартале уфимского микрорайона Инорс появилось самое большое граффити с изображением Михаила Ферина, руководившего УМПО в течение 30 лет. Идея запечатлеть образ руководителя завода к 110-летию со дня его рождения принадлежит коллективу «ОДК-УМПО». Авторами граффити стали художники Артур Фазылов и Олег Кайбышев.

Справка. Михаил Ферин — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР и БАССР, депутат Верховного Совета СССР. Родился в 1907 году в Тверской губернии. В 1927 году, после работы на ткацкой фабрике в Вышнем Волочке, его направили в уездный комитет ВЛКСМ заведующим отделом пропаганды и агитации. В 1930-1931 годах Михаил Ферин был секретарем, затем заместителем председателя исполкома Краснохолмского районного Совета Московской области. Затем уехал на учебу в Московский институт стали, который успешно окончил в 1935 году. Потом начал работать мастером на Рыбинском авиамоторном заводе, начальником центральной лаборатории. После эвакуации завода в Уфу стал главным металлургом Уфимского моторного. В 1947 году его назначили директором УМЗ, и на этом посту он проработал три десятилетия. За эти годы под его руководством завод достиг наибольшего развития производства и социальной сферы, был сформирован коллектив высококвалифицированных сотрудников, способных изготавливать первоклассную авиационную технику.