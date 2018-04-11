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11 апреля Среда

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В Уфе ТСК «Красинский» эвакуировали за четыре минуты

ОБЩЕСТВО

В Уфе ТСК «Красинский» эвакуировали за четыре минуты

Фото: пресс-служба «22 отряда ФПС по РБ»

В Уфе ТСК «Красинский» эвакуировали за четыре минуты

Фото: пресс-служба «22 отряда ФПС по РБ»

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе продолжаются пожарно-тактические учения. 11 апреля в 11.00 после сигнала пожарной тревоги около 200 человек организованно покинули здание ТСК «Красинский». Эвакуация заняла четыре минуты десять секунд.

По информации пресс-службы «22 отряда ФПС по РБ», пожарные провели боевое развертывание, установили к кровле автоматическую пожарную лестницу. Затем с персоналом был проведен инструктаж по действиям в случае возникновения пожара.

Как сообщало агентство «Башинформ», накануне прошла «Мега»-эвакуация около 3000 человек. Ранее учения прошли в торговых комплексах «Аркада», «Мир», «Северный», «Парус», «Башкирия», «Иремель», «Галерея ART», «Гостиный двор», «Семья», кинокомплексе «Искра».

Теги: эвакуация
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