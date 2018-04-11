Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.36 ↑

EUR 76.85 ↓

11 апреля Среда

Уфа   °

В Башкирии приставы запретили жителю Таджикистана ехать на собственную свадьбу

ОБЩЕСТВО

В Башкирии приставы запретили жителю Таджикистана ехать на собственную свадьбу Фото: открытый источник

В Башкирии приставы запретили жителю Таджикистана ехать на собственную свадьбу Фото: открытый источник

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ограничительные меры помогли судебным приставам Ермекеевского района отправить в бюджет 67 тысяч рублей долгов по штрафам. Должник — гражданин Таджикистана, был зарегистрирован в Башкирии, но работал в Москве. Он накопил 48 штрафов ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей. Приставы применили запрет выезда за рубеж.

Вскоре должник явился к ним лично. Он приехал из столицы заявить, что у него назначена свадьба в Таджикистане, и он обязательно должен ехать на родину. Мужчине объяснили суть ограничения, и он оплатил не только свои штрафы, но и 27 штрафов отца.

«Ограничение права выезда за границу отменяется сразу, как пристав получает копию платежного документа о перечислении средств», — пояснили в пресс-службе УФССП по РБ.

Теги: служба судебных приставов, ограничения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе прошла «Мега»-эвакуация около 3000 человек - фото и видео
В Уфе 10 апреля в 11.00 начались масштабные пожарно-тактические учения в торговом центре «Мега». Сначала прозвучал закодированный сигнал для персонала,
В Башкирии подорожали сигареты и мобильная связь
Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте текущего года в Башкирии составил 100,2%, в целом по России - 100,3%, сообщает Башкортостанстат.
В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье
В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье. В настоящее время родители с четырьмя детьми проживают в поселке
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля
Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля. По информации спасателей, завтра в Б
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть