В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы Фото: ИА «Башинформ»
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирован менингококковый назофарингит.
«По состоянию на сегодняшний день, на стационарном лечении по поводу легкой формы менингококковой инфекции (назофарингит) в больнице города Нефтекамска находится один ребенок. Состояние пациента ближе к удовлетворительному», — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ.
Еще два ребенка, контактировавшие с больным, госпитализированы в медучреждение с диагнозом ОРЗ. Менингококковой инфекции у них не обнаружено. Также в Нефтекамской городской больнице наблюдаются пятеро здоровых детей, которые являются бактерионосителями.
«Все пятеро детей являются носителями инфекции. Состояние их удовлетворительное. Ближайшее время они проведут под наблюдением медиков», — уточнили в ведомстве.