В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы Фото: ИА «Башинформ» В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Нефтекамске у одного ребенка диагностирован менингококковый назофарингит.

«По состоянию на сегодняшний день, на стационарном лечении по поводу легкой формы менингококковой инфекции (назофарингит) в больнице города Нефтекамска находится один ребенок. Состояние пациента ближе к удовлетворительному», — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ.

Еще два ребенка, контактировавшие с больным, госпитализированы в медучреждение с диагнозом ОРЗ. Менингококковой инфекции у них не обнаружено. Также в Нефтекамской городской больнице наблюдаются пятеро здоровых детей, которые являются бактерионосителями.

«Все пятеро детей являются носителями инфекции. Состояние их удовлетворительное. Ближайшее время они проведут под наблюдением медиков», — уточнили в ведомстве.