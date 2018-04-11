В Башкирии наградили лучших работников к 100-летию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Фото: автор









В Башкирии наградили лучших работников к 100-летию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Фото: автор

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 11 апреля состоялось торжественное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Башкортостана, посвященное 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Как известно, 14 января 1918 года был издан Декрет о комиссиях для несовершеннолетних, который определил курс государства на социальное воспитание несовершеннолетних правонарушителей и подготовку их к общественно полезному труду. Прошло 100 лет с этого времени, многое изменилось, но, в то же время, забота государства о несовершеннолетних, о детях является одной из основных. Изменился и формат работы комиссии, изменились и некоторые наши обязанности, но само понимание, как «защита несовершеннолетних», оно всегда играло и будет играть главнейшую роль в нашей социальной политике», — обратился к присутствующим заместитель премьер-министра правительства РБ, председатель Комиссии Салават Сагитов.

По словам вице-премьера, цель деятельности Комиссии — не наказание подростков, а оказание помощи и поддержки им и их родителям, чтобы в дальнейшем ребенок смог найти себя в этой жизни. На протяжении всех этих лет комиссии играли и играют важную роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды.

На торжественном заседании состоялось вручение почетных грамот правительства РБ и благодарственных писем Комиссии представителям муниципальных комиссий и других органов и учреждений системы профилактики за профессионализм, максимальную самоотдачу и преданность в решении проблем безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Затем члены Комиссии рассмотрели вопросы организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных образованиях с высоким уровнем преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, профилактики детской смертности от травм, отравлений и ДТП. Кроме того, были проанализированы итоги проверок муниципальных комиссий, проведенных Республиканской комиссией в 2017 году.

Справка. В Башкортостане созданы и действуют 70 муниципальных комиссий. В 2017 году 1010 несовершеннолетних и 1344 семей признаны находящимися в социально опасном положении. Всего на учете в комиссиях республики состоят 5557 несовершеннолетних и 6398 семей.