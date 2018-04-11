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11 апреля Среда

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В уфимском пригороде Карпово затопило целую улицу новых коттеджей

ОБЩЕСТВО

В уфимском пригороде Карпово затопило целую улицу новых коттеджей Фото: администрация Уфы

В уфимском пригороде Карпово затопило целую улицу новых коттеджей Фото: администрация Уфы

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В пригородном поселке Карпово Калининского района Уфы вновь затопило придомовые территории коттеджей на улице Межевой и переулке Знатном. Эта ситуация, скорее всего, будет повторяться при каждом паводке — частный застройщик построил дома в низменности, где собираются талые воды. Жителям помогают откачкой воды, сотрудники МБУ по благоустройству привлечены к работам по отведению воды, сообщили в Калининской администрации.

Теги: подтопление, пригород
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