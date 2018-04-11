УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 апреля по всему миру стартует акция «Марш парков», которую называют также Днями заповедников и национальных парков. Она носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки особо охраняемых природных территорий — заповедников, национальных и природных парков, заказников и памятников природы. Основной целью акции является привлечение внимания на всех уровнях к проблемам уникальных природных территорий.

В рамках акции «Марш парков» в природных парках и заказниках республики будут проводиться экологические уроки, фестивали, акции по посадке саженцев древесных растений и субботники. В природных парках «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» проводится творческий конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу». Лучшие работы будут отсылаться в Центр охраны дикой природы в Москву.

2018 год объявлен в России Годом волонтера, что может стать хорошим дополнительным стимулом для приобщения молодежи к обустройству своего будущего, уверены в Минэкологии. Одна из главных задач Марша парков — вовлечение детей и молодежи в активную и осознанную защиту природы. Девиз акции: «Молодежь и природа — общее будущее».