«Уфаводоканал» начал публиковать отчеты по качеству воды Фото: vladtime.ru «Уфаводоканал» начал публиковать отчеты по качеству воды Фото: vladtime.ru

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На период паводка МУП «Уфаводоканал» планирует публиковать на своем сайте и портале городской администрации ежедневные отчеты по качеству питьевой воды. На время прохождения половодья количество точек отбора в распределительной сети возрастает с 25 до 40-45 точек в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля будет увеличена в три раза, сообщили в учреждении.

«Мы контролируем качество воды в системах холодного водоснабжения, отвечая за качество на границе своей эксплуатационной ответственности — внешние водопроводные сети до ввода в здание», — отметили в МУП «Уфаводоканал».