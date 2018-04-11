УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламент Башкортостана примет закон о подарках на 1 сентября первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Для этого депутаты намерены рассмотреть два законопроекта на ближайшем пленарном заседании парламента. Первый разработан для законодательного закрепления предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей, второй предусматривает передачу полномочий по данной мере поддержки на исполнение органам местного самоуправления.

«Фактически данная мера поддержки оказывается в республике на протяжении многих лет, — прокомментировал Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Однако законодательно выдача школьно-письменных товаров детям из многодетных малоимущих семей не была закреплена. Поддержка оказывалась на основании распоряжений Правительства республики в течение последних трех лет. Так, в 2017 году товары получили 8 175 детей на сумму 19,1 миллиона рублей. С учетом того, что данная практика уже стала традицией, решено было закрепить этот вид поддержки на законодательном уровне. Это гарантирует первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей регулярность бесплатной выдачи школьно-письменных товаров».

Константин Толкачев отметил также, что средства на приобретение школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей уже предусмотрены Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».