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11 апреля Среда

Уфа   °

В Башкирии школьники создали «скворечный» арт-объект

ОБЩЕСТВО

В Башкирии школьники создали «скворечный» арт-объект Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии школьники создали «скворечный» арт-объект Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы школьники создали необычный арт-объект. Директор городской школы №4 Рустам Салихов предложил коллегам и ученикам украсить безликую стену школы, проявив дизайнерскую фантазию. В итоге было решено поместить на стену яблоню со скворечниками. Креативную идею поддержали все. Среди 1-8-х классов объявили акцию «Скворечник». За работу взялись дети с родителями. На уроках технологии под руководством учителей Ляйсан Марданшиной и Ризиды Гирфановой девочки 6 «А» и 8 «Б» классов покрасили скворечники в розовый и зеленый цвета, затем мальчики прикрепили домики к рейкам.

Чтобы нарисовать на стене здания школы большое дерево, пригнали подъемник. Вооружившись баллончиками с водоэмульсионной краской, учителя ИЗО, труда и физкультуры Чулпан Тимерханов, Дамир Бахтияров и Динар Закиров выполнили самую ответственную часть работы. Когда яблоня была готова, на нее «повесили» 32 скворечника. А всего для птиц приготовили более 60 «квартир».

Картина получилась необычная. При взгляде на нее настроение учеников и идущих мимо прохожих поднимается. Так, усилиями педагогов, детей и родителей получилось создать по-настоящему теплую атмосферу в микрорайоне, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: городская среда, благоустройство
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