В Башкирии закрыт участок Южного обхода Иглино: дорога в воде Фото: УГИБДД МВД по РБ В Башкирии закрыт участок Южного обхода Иглино: дорога в воде Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Иглинском районе на 4-м километре автодороги Южный обход Иглино полностью ограничено движение автомобилей: водопропускная труба не справляется с пропуском талых вод, произошел переток воды на проезжую часть. Организован объезд участка через Иглино по улицам Чапаева — Терешковой — Ленина — Якутова.

В случаях возникновения экстренных ситуаций водители могут обращаться к инспекторам ДПС либо позвонить в дежурную часть по телефонам 235-84-02, 233-27-31.