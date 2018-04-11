С 1 мая системы противопожарной защиты зданий проверят по новому ГОСТу - ЦСМ Башкирии Фото: Олег Яровиков С 1 мая системы противопожарной защиты зданий проверят по новому ГОСТу - ЦСМ Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Системы и установки противопожарной защиты зданий и сооружений с 1 мая будут проверять по новому ГОСТу, сообщили в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Башкирии.

«По ГОСТу руководитель — собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на законном основании. Именно он утверждает график плановых проверок систем противопожарной защиты. Кроме того, руководитель должен не реже одного раза в квартал организовывать проверку работоспособности систем: автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Как минимум раз в полгода потребуется проверять системы противодымной защиты, автономных и автоматических установок пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода, — пояснила пресс-секретарь ФБУ «ЦСМ Башкирии» Айгуль Шакурова. — Если обнаружатся неисправности или повреждения, руководитель обязан привлечь компании, занимающиеся монтажом, ремонтом и техобслуживанием таких систем».

За нарушение требований пожарной безопасности по общему правилу грозит предупреждение или штраф. Сумма штрафа для должностных лиц варьируется от шести до 15 тысяч рублей, для компаний — от 150 до 200 тысяч рублей.