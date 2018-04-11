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11 апреля Среда

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Уфимские фонтаны готовят к открытию

ОБЩЕСТВО

Уфимские фонтаны готовят к открытию Фото: автор

Уфимские фонтаны готовят к открытию Фото: автор

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана сотрудники городских служб начали готовить фонтаны к работе — период консервации коммуникаций и оборудования на зимний период завершен.

Коммунальные работники, на обслуживании которых находится порядка 19 фонтанов, проверяют исправность электрооборудования, насосов, а также устанавливают нужное оборудование. Городские фонтаны пройдут очистные и, где это необходимо, монтажные процедуры, их форсунки промоют и продуют.

По традиции фонтаны «оживут» к первомайским праздникам. Стоит добавить, что за состоянием этих объектов круглый год следят работники коммунальных служб — содержат в порядке инженерные коммуникации, проводят очистку и необходимый ремонт чаш.

Теги: фонтаны
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