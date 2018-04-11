Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» переходит на «Евро-6», Уфа могла принять ЧМ-2018, сити-менеджерство уходит в прошлое Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» переходит на «Евро-6», Уфа могла принять ЧМ-2018, сити-менеджерство уходит в прошлое Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Роснефть» выпустила бензин «Евро-6». В качестве пилотного проекта производство и реализация улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро-6» и ATUM-95 «Евро-6» начнется в Башкирии.

Высокие технологии — это не только о смартфонах. Как информирует газета «Аргументы и факты», «Роснефть» приступила к выпуску и реализации бензинов «Евро-6» с улучшенными экологическими показателями. Эти бензины значительно превосходят по эксплуатационным свойствам выпускаемое сейчас в России топливо класса 5. В качестве пилотного проекта реализация улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро-6» и ATUM — 95 «Евро-6» начнется через розничную сеть компании в Башкортостане, говорится в издании.

«Начать производство и продажу нового топлива, которое получило наименование ATUM — 95 „Евро-6“, мы решили в Башкирии, в „Башнефти“, которая известна своими традициями нефтепереработки и выпускает около 10% всех автобензинов в России», — рассказал вице-президент по нефтепереработке НК «Роснефть» Александр Романов.

Телеканалу РЕН ТВ специалисты рассказали о преимуществах топлива стандарта «Евро-6», выпуск которого начинает НПЗ в Уфе. Как заявил главный инженер филиала по АНК «Башнефть-УфаНефтехим» Илья Глухов, «задача современной цивилизации — усовершенствование технологии и снизить выброс. Этот бензин дает нам такую возможность». Уникальная технология, разработанная специалистами «Роснефти», существенно сокращает наличие токсичных и опасных веществ в бензине, что делает топливо экологичным. Гидроочистка позволяет снизить содержание серы в бензине в 100 раз. Меньше бензола, концентрации смол, на 9,5% сократились выхлопы угарного раза. «На данный момент топливо с такими характеристиками не производится даже в Европе», — заявил вице-президент по нефтепереработке ПАО «НК "Роснефть"» Александр Романов.

«Сегодня мы начинаем продажу бензина на 110 АЗС», — рассказал гендиректор ООО «Башнефть-розница» Сергей Кириллов. Отмечается, что для региона, занимающего 8-е место по числу автомобилей, использование экологичного топлива в разы снизит влияние на окружающую среду.

Почему Уфа тоже была достойна принять матчи мундиаля-2018. Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак был в заявке сборной России на чемпионат мира-2002, но на поле так и не вышел. «Один из самых рассудительных людей в российском футболе» рассказал «Р-Спорту», почему Уфа тоже была достойна принять матчи мундиаля-2018.

Корреспондент издания сообщил, что «для Семака-футболиста игра на чемпионате мира осталась несбывшейся мечтой», и поинтересовался у главного тренера «Уфы», есть ли у него цель воплотить ее в качестве тренера.

«Конечно, мне хотелось бы еще раз побывать на чемпионате мира. Это замечательное событие, и хочется быть причастным к нему в любом качестве», — ответил Семак. Он также сказал, что «сборная России должна выйти из группы на ЧМ — дома и стены помогают». При этом Сергей Семак считает, что Уфа могла бы принять матчи чемпионата мира.

«Город с удовольствием принял бы чемпионат мира. В Башкирии есть на что посмотреть. Есть хороший аэропорт, гостиницы. За исключением стадиона, вся инфраструктура позволяет принимать событие любого масштаба. Жаль, что Уфа не попала в этот список, ведь у нее есть клуб в премьер-лиге. Новый стадион очень помог бы в плане развития футбола в регионе», — сказал он.

ФСБ: в Башкирии планировались теракты. «Глава ФСБ Александр Бортников на заседании НАК сообщил, что в Башкирии планировались террористические акты на избирательных участках в ходе выборов президента РФ». Об этом информируют Пятый канал и НТВ. «На стадии подготовки предотвращено шесть терактов», — доложил Бортников. Он уточнил, что теракты планировались на избирательных участках в ходе выборов президента РФ в Ингушетии и Башкирии, а также в Саратове. Двое из злоумышленников, готовивших атаку, были убиты. Также была пресечена деятельность 12 бандитских ячеек. Кроме того, глава ФСБ рассказал о задержании около 200 боевиков, еще 15 бандитов были нейтрализованы.

Система сити-менеджерства уходит в прошлое, пишет газета «Коммерсантъ». Как выяснило издание, в большинстве российских региональных центров введена должность назначаемого главы города, который одновременно руководит администрацией. Двуглавие, когда главой (мэром) считается спикер гордумы, избранный депутатами из своего состава, а администрацией руководит назначаемый сити-менеджер, сохраняется в 30 региональных столицах.

«После того как заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга (градоначальник имел статус спикера гордумы) и ввело в городе должность назначаемого главы, который управляет администрацией, количество региональных центров с такой системой власти достигло 41 из 80. Это больше половины столиц субъектов РФ. На схему назначения мэра — главы администрации уже перешли 9 из 13 муниципалитетов-миллионников», — информирует газета. Закон, вводящий одноглавую систему управления, при которой глава города назначается и управляет одновременно администрацией, был принят в 2015 году. «Прямые выборы мэра сохранились только в одном российском миллионнике — Новосибирске, который возглавляет коммунист Анатолий Локоть. В трех — Казани, Волгограде и Уфе — работает двуглавая схема. Главой города считается спикер гордумы, избранный депутатами из своего состава, а администрацией руководит нанятый по контракту сити-менеджер. Такая схема работает еще в 30 региональных центрах», — пишет газета. Жители еще семи региональных центров имеют право выбирать мэра — главу администрации. Эксперты считают, что одноглавая система удобна для губернаторов, так как уменьшает конфликты при назначении и работе ставленников глав регионов.

Автомобили в беспилотном режиме. По информации ТАСС, Росавтодор весной — летом этого года планирует провести тестовые проезды беспилотных автомобилей. Об этом рассказал журналистам замглавы Росавтодора Игорь Астахов в ходе рабочей поездки в Уфу. «Мы сейчас планируем и готовимся к проведению беспилотных проездов на закрытом участке дороги», — сказал он, уточнив, что движение автомобиля без участия человека — технически сложная система. Он добавил, что необходимо развивать инфраструктуру для беспилотного транспорта, «чтобы не остаться в роли догоняющих».

Премия за первенца. Как сообщает «Российская газета», в Башкирии изменят порядок выделения 300 тысяч рублей семьям, родившим первенца с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Благодаря новым правилам субсидией смогут воспользоваться больше людей. Теперь на выплату могут рассчитывать и те жители Башкирии, у кого малыш родился за пределами республики. Кроме того, при строительстве жилья деньги можно потратить на найм частных строителей. Определиться, куда направить средства, разрешат в течение 9 месяцев, а не полугода, как ранее. Срок подачи заявления на получение льготы увеличен до одного года, пояснили в Госстрое РБ. В будущем срок действия программы может быть продлен еще на год. Претендовать на выплату могут нуждающиеся в жилье семьи, где возраст супруга не превышает 35 лет, напомнили в газете.