В Уфе река Белая поднялась на метр
В Уфе река Белая поднялась на метр Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе река Белая поднялась на метр Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
За минувшие сутки река Белая возле Уфы поднялась на 102 см. Ледохода на этом участке еще не зафиксировано. Большие подъемы уровней наблюдаются на реке Таналык у села Самарское Хайбуллинского района — +125 см, и на Чермасане у Новоюмраново Чекмагушевского района — +132 см. Наибольший подъем зафиксирован на реке Усень в районе Туймазов — +144 см.
Данные предоставлены ГКЧС РБ по информации гидропостов Башгидромета.