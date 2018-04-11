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11 апреля Среда

Уфа   °

В Башкирии появятся собственники музейных коллекций

ОБЩЕСТВО

В Башкирии появятся собственники музейных коллекций Фото: Олег Яровиков

В Башкирии появятся собственники музейных коллекций Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане будет обновлено законодательство о музейном деле. Парламентарии республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект нового закона.

«На данный момент правоотношения в сфере музейного дела регулируются республиканским законом «О Музейном фонде Республики Башкортостан и музеях в Республике Башкортостан», — рассказал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Данный закон был принят еще в 1998 году, неоднократно менялся и нуждается в существенной корректировке. Кроме того, не так давно в федеральное законодательство были внесены изменения, упрощающие порядок включения музейных предметов и коллекций в Музейный фонд Российской Федерации. Эта новация должна найти свое отражение и в региональном законодательстве. В связи с этим в республике было принято решение о разработке нового закона «О музеях в Республике Башкортостан».

Как отметил Константин Толкачев, новый законопроект регулирует правовые отношения в сфере музеев республики и Музейного фонда Российской Федерации на территории региона, определяет порядок создания музеев, в том числе государственных, муниципальных, частных, государственный контроль за состоянием музейного фонда.

«Законопроект закрепляет права собственности на музейные предметы и коллекции, определяет порядок управления ими. В нем также прописаны особые формы поддержки государственных музеев, необходимые для сохранения уникальных историко-художественных комплексов и для создания наиболее благоприятных условий работы крупнейших государственных музеев республики, хранящих коллекции мирового значения, — отметил Константин Толкачев. — Принятие закона оптимизирует порядок включения музейных коллекций республики в состав Музейного фонда страны, обеспечит сохранение культурных ценностей, находящихся в музеях Башкортостана».

Теги: законодательство, музеи
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