Благодаря премии «Рыцарь леса» в Башкирии становится все больше защитников природы Фото: автор Благодаря премии «Рыцарь леса» в Башкирии становится все больше защитников природы Фото: автор

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Действующему в Башкортостане Фонду защиты диких животных в этом году исполнилось 25 лет. И все эти годы Фонд проводит конкурс «Рыцарь леса», премии которого в самых различных номинациях удостаиваются охотинспекторы, рыбинспекторы, егери, лесники, сотрудники охотничьих хозяйств, работники особо охраняемых природных территорий, ученые, рядовые граждане, журналисты, СМИ, государственные служащие, фотографы — все, кто занимается защитой диких животных и среды их обитания.

Накануне, в рамках церемонии награждения лауреатов премии «Рыцарь леса», прошла уже 17-я по счету научно-практическая конференция по проблемам охраны диких животных и среды их обитания в республике. Она проводится Фондом при поддержке Министерства природопользования и экологии РБ и регионального отделения Русского географического общества.

Обращаясь к участникам мероприятия, руководитель РО РГО в РБ, известный писатель и путешественник, учредитель Фонда защиты диких животных Камиль Зиганшин отметил, что «в зале нет случайных людей, ведь всех нас объединила и привела сюда любовь к природе, беспокойство за судьбу диких животных и сохранность среды их обитания. К счастью любовь эта не пассивно-созерцательная, а активная, подтвержденная конкретными делами».

«Любовь такого рода требует немало сил и мужества, а порой и жизни. И это не пустые слова. К сожалению, трем «Рыцарям леса» это звание было присвоено посмертно. Хочу напомнить имена этих людей: Алексей Коробанов, Пётр Семёнов, Николай Рассолов. Особо хочу отметить заслуги нашего почетного «Рыцаря леса» из Нефтекамска, очень грамотного, мужественного и принципиального человека Олега Мамедова. Ему звание «Рыцарь леса» можно присваивать ежегодно. Мы можем сохранить диких животных и среду их обитания только в том случае, если будем сообща беспощадно бороться с браконьерством и нарушениями природоохранных законов», — сказал Камиль Зиганшин.

Благодаря премии «Рыцарь леса» в республике становится все больше защитников природы. Эта мысль была высказана в выступлениях заместителя министра лесного хозяйства РБ Салавата Бахтиярова, замминистра природопользования и экологии РБ Ильдуса Яхина, и.о. директора Института биологии УФИЦ РАН Василия Мартыненко и других выступающих.

По завершении научно-практической конференции были вручены Дипломы и ценные призы новым лауреатам премии «Рыцарь леса — 2018». Первой степени премии удостоены главный специалист-эксперт Нефтекамской службы по охране и использованию объектов животного мира Аяз Кильметов, заведующая лабораторией ООПТ и БР НИИ БЖД РБ Екатерина Богдан, коллектив лаборатории геоботаники растительных ресурсов природоохранных проектов Института биологии УФИЦ РАН, председатель Абзелиловского отделения РГО Ильдар Хабиров, директор Центра защиты леса РБ Андрей Крестьянинов, ученица 11 класса гимназии №39 г. Уфы, корреспондент газеты «Экорост» Елизавета Бархатова, ученик 6 класса СОШ № 16 Уфы, корреспондент газеты «Экорост» Никита Волков, коллектив редакции «Стерлитамакский рабочий», старший редактор ТРК «Башкортостан» студии радиовещания Сайма Мазитова, корреспондент «Общественной электрогазеты» Елена Колоколова.

Гран-при конкурса «Рыцарь леса» получил заместитель заведующего лабораторией ООПТ и БР НИИ БЖД РБ Александр Волков.

Полный список лауреатов звания «Рыцарь леса» II и III степени будет опубликован на сайте регионального отделения РГО в РБ.

Фонд поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных (с 2005 года — Фонд защиты диких животных) существует с 1993 года. Фонд учрежден супругами Камилем и Татьяной Зиганшиными. Одна из основных задач Фонда — поддержать государственных и общественных охотинспекторов и инспекторов рыбоохраны, егерей и охранников национальных парков и заказников, поднять престиж этих профессий.

За время существования Фонда премии «Рыцарь леса» удостоены уже около 500 человек, душой болеющих за сохранность природы и диких животных.

Фонд регулярно организует, совместно с Министерством природопользования и экологии РБ и региональным отделением Русского географического общества, научно-практические конференции, на которых ученые и руководители природоохранных служб обмениваются опытом и обсуждают проблемы своей деятельности.