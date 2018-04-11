УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ассоциация молодых депутатов Башкортостана официально запустила один из своих приоритетных проектов — «Экопоколение». На первом этапе реализации, до конца апреля, во всех муниципалитетах республики депутаты проведут мониторинг наличия точек раздельного сбора мусора и пунктов приема вторичного сырья, а также обсудят эти вопросы с администрацией и бизнесом. Следующим этапом станет разработка принципов и правил раздельного сбора мусора, в том числе разработка нормативно-правовой базы, сообщили в Ассоциации. Далее будет организована работа с населением по внедрению сортировки мусора в каждом домовладении и на рабочих местах.

«Раздельный сбор мусора и последующая его переработка — важнейший и действенный способ снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Необходимо, чтобы в каждом доме раздельный сбор пластика, стекла, бумаги, органических отходов стал обычной практикой, — считает председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев. — Безусловно, должны быть и пункты приема таких отходов, с целью их дальнейшей переработки. Перед собой мы ставим задачу организовать этот процесс во всех муниципалитетах, потому что все мы хотим жить в экологически чистой республике».

Депутаты уверены, что такой подход требует от каждого жителя личной ответственности и осознанности, а от администрации и народных избранников — решения вопросов по организации приема сортированных отходов и их дальнейшей переработке.

Предполагается, что первыми участниками «Экопоколения» станут сами депутаты Советов муниципальных районов и городов, которые в своих семьях и на рабочих местах будут производить сортировку мусора. Ассоциация молодых депутатов республики призывает всех граждан присоединяться к важному проекту и выкладывать свои «экопоступки» в социальных сетях с хештегом #ЭкоПоколение.