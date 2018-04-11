Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.36 ↑

EUR 76.85 ↓

11 апреля Среда

Уфа   °

Ассоциация молодых депутатов Башкирии запускает проект «Экопоколение»

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ассоциация молодых депутатов Башкортостана официально запустила один из своих приоритетных проектов — «Экопоколение». На первом этапе реализации, до конца апреля, во всех муниципалитетах республики депутаты проведут мониторинг наличия точек раздельного сбора мусора и пунктов приема вторичного сырья, а также обсудят эти вопросы с администрацией и бизнесом. Следующим этапом станет разработка принципов и правил раздельного сбора мусора, в том числе разработка нормативно-правовой базы, сообщили в Ассоциации. Далее будет организована работа с населением по внедрению сортировки мусора в каждом домовладении и на рабочих местах.

«Раздельный сбор мусора и последующая его переработка — важнейший и действенный способ снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Необходимо, чтобы в каждом доме раздельный сбор пластика, стекла, бумаги, органических отходов стал обычной практикой, — считает председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев. — Безусловно, должны быть и пункты приема таких отходов, с целью их дальнейшей переработки. Перед собой мы ставим задачу организовать этот процесс во всех муниципалитетах, потому что все мы хотим жить в экологически чистой республике».

Депутаты уверены, что такой подход требует от каждого жителя личной ответственности и осознанности, а от администрации и народных избранников — решения вопросов по организации приема сортированных отходов и их дальнейшей переработке.

Предполагается, что первыми участниками «Экопоколения» станут сами депутаты Советов муниципальных районов и городов, которые в своих семьях и на рабочих местах будут производить сортировку мусора. Ассоциация молодых депутатов республики призывает всех граждан присоединяться к важному проекту и выкладывать свои «экопоступки» в социальных сетях с хештегом #ЭкоПоколение.

Теги: экология, проекты, Ассоциация молодых депутатов Башкирии
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе прошла «Мега»-эвакуация около 3000 человек - фото и видео
В Уфе 10 апреля в 11.00 начались масштабные пожарно-тактические учения в торговом центре «Мега». Сначала прозвучал закодированный сигнал для персонала,
В Башкирии подорожали сигареты и мобильная связь
Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте текущего года в Башкирии составил 100,2%, в целом по России - 100,3%, сообщает Башкортостанстат.
В России станет проще порядок установления инвалидности
В России порядок установления инвалидности станет проще. Постановление Правительства РФ, которое изменяет правила признания лица инвалидом, подписал пре
В Уфе устраняют последствия просадки грунта во дворе жилых домов
Бригады «Уфаводоканала» устраняют последствия просадки грунта во дворах жилых домов в районе Центрального рынка, возле противотуберкулезного диспансера.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть