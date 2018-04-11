В Уфе устранили последствия усадки грунта по улице Цюрупы
В Уфе устранили последствия усадки грунта по улице Цюрупы Фото: администрация Советского района Уфы
В Уфе устранили последствия усадки грунта по улице Цюрупы Фото: администрация Советского района Уфы
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Бригады «Уфаводоканала» устранили последствия усадки грунта по улице Цюрупы 100/1 возле противотуберкулезного диспансера в Уфе. Провал засыпан щебнем и огорожен со всех сторон. Позже участок будет заасфальтирован.
На этом месте ранее проводился ремонт труб, а в ходе таяния снега произошла усадка земли.
Предприятие «Уфаводоканал» приносит извинения жителям близлежащих домов и пациентам диспансера за временные неудобства, связанные с производством работ.