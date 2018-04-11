На реках Башкирии начался процесс разрушения ледяного покрова: когда ожидать наступления максимальных уровней воды Фото: Олег Яровиков На реках Башкирии начался процесс разрушения ледяного покрова: когда ожидать наступления максимальных уровней воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башгидромецентр дал прогноз гидрологической обстановки в регионе на ближайшее время. В ведомстве отметили, что в связи с положительными среднесуточными температурами воздуха на реках республики начался процесс разрушения ледяного покрова. Образуются промоины, закраины, наблюдается неполный ледостав, вода на льду, подвижки льда и местами остаточные забереги.

В частности, вскрытие и прохождение максимальных уровней воды наблюдалось на степных реках Ашкадар, Стерля, Мелеуз (притоки реки Белой). Максимальные уровни вошли в прогнозные пределы и были ниже нормы на 60 см. На реке Стерля во время прохождения максимального уровня (уровень близкий к норме) наблюдались заторы льда, что привело к выходу воды на пойму, данных о затоплении населенных пунктов не поступало. В настоящее время происходит снижение уровней воды интенсивностью до 58 см в сутки. Реки находятся в берегах.

На остальных степных реках подъем уровней воды присходит интенсивностью до 140 см в сутки. С 8 апреля на реке Уршак (приток реки Белой) наблюдается резкий подъем воды связанный с затором льда. 10 апреля река Уршак вышла из берегов, превышение уровня на пойме составляет 44 см.

На горных реках бассейна рек Белой и Уфы продолжается постепенное разрушение ледового покрова. Происходят колебания уровней воды от -38 см до +63 см в сутки. Реки также находятся в берегах.

По прогнозам Башгидромета, в ближайшую неделю ожидается дальнейшее вскрытие рек и прохождение максимальных уровней воды на степных реках. На остальных водных объектах бассейна реки Белой рост уровней воды сохранится.

Наступление максимальных уровней паводковых вод ожидается в сроки близкие к средним многолетним значениям, в Охлебинино (река Белая) — в период с 23 по 29 апреля; в Уфе — с 26 апреля по 2 мая; в Бирске — с 30 апреля по 6 мая.