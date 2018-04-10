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УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова приняла участие во встрече группы наблюдателей от Содружества Независимых Государств с Председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазаиром Панаховым.

Лилия Гумерова отмечает, что к выборам Президента Азербайджана на следующие семь лет подготовились основательно. По представленной информации, для наблюдения за выборами, в которых участвует 8 зарегистрированных кандидатов в Президенты Азербайджана, в Баку прибыло около 900 международных наблюдателя из 59 стран мира, 118 представителей международных СМИ из 21 страны, эксперты в области избирательного права и процесса. По данным ЦИК Азербайджана, в стране насчитываются более 5 миллионов избирателей, создан 5641 избирательный участок.

Сенатор в ходе встречи также отметила о развивающемся российско-азербайджанском сотрудничестве.

«В этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. За это время пройден огромный путь, и сегодня мы можем сказать, что очень активно укрепляется сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере. И главной ценностью является установление человеческих контактов, когда связи в экономике и культуре перерастают в дружеское общение между народами наших стран», — сказала Лилия Гумерова.

Она отметила, что Совет Федерации находится в постоянном контакте с коллегами из Азербайджана и проводит совместную работу по совершенствованию подходов в образовании, науке и культуре.

«Являясь членом группы дружбы между парламентами России и Азербайджана, я вижу насколько данная работа создает хорошую площадку и фундамент для развития дальнейшего взаимодействия. Необходимо и далее развивать столь востребованный формат российско-азербайджанского сотрудничества», — заключила парламентарий.

Во встрече также приняла участие зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Людмила Козлова.