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10 апреля Вторник

Уфа   °

Осужденные Башкирии поедут на финал «Калины красной»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Произведения трех исполнителей из Башкортостана отобраны для участия в финальном этапе XV Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная».

Художественный совет смотра, на котором будут определены финалисты конкурса, состоится в начале июня. Среди претендентов на участие в финальном гала-концерте — лауреат конкурса прошлого года Сергей Шмырин (ИК-16, г. Салават) с песней «Россия», Рамис Мустафин (ИК-9, г. Уфа) — автор и композитор песни «Звезда» и Станислав Евграфов (ИК-4, г. Салават) с песней «Материнская любовь».

В Москву отправлены видеоклипы песен, созданные студиями кабельного телевидения исправительных колоний. В записи участвовали ВИА «Икарус» (ИК-16), «Особый случай» (ИК-4) и «9 вал» (ИК-9).

Гала-концерт «Калины Краснаой» предполагается провести осенью текущего года в Саратове, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

Теги: конкурсы
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