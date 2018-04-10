В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье Фото: администрация Орджоникидзевского района В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье Фото: администрация Орджоникидзевского района

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье. В настоящее время родители с четырьмя детьми проживают в поселке Ивановский по ул.Черемуховая. Дом отапливаемый, условия проживания комфортные. Старший ребенок учится в школе № 125 в поселке Новые Черкассы, уточнили в информационно-аналитическом отделе администрации Орджоникидзевского района.

Как сообщал «Башинформ», несчастный случай с второклассником произошел 24 марта в саду № 4. На тот многодетная семья не имела своего жилья и проживала в садовом домике. Девятилетний мальчик находился без присмотра взрослых и упал в прорубь на реке, которая используется садоводами для забора воды. Спасти ребенка не удалось. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, констатировать смерть мальчика.

В районной администрации подчеркнули, они будут следить за дальнейшей судьбой этой семьи.