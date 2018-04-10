В Уфе грудные дети со сложными диагнозами проходят бесплатную реабилитацию Фото: скриншот телеканала «Вся Уфа» В Уфе грудные дети со сложными диагнозами проходят бесплатную реабилитацию Фото: скриншот телеканала «Вся Уфа»

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе грудные дети со сложными диагнозами проходят бесплатную реабилитацию в единственном в республике медицинском центре абилитации «Любимый малыш». Это стало возможным благодаря выигранному гранту Президента РФ и субсидии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Денежная дотация в размере почти миллиона рублей позволит специалистам до конца года пролечить 30 малышей, которые длительное время находились в отделениях реанимации и интенсивной терапии различных медучреждений, а также детей с задержкой психического развития, с генетическими и прочими заболеваниями, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Мы берем детей с трех до девяти месяцев, так как позже будет сложнее получить какие-то навыки и мы результат, скорее всего, не получим. Чем раньше начинается реабилитация, тем эффективнее лечение», — говорит директор центра абилитации «Любимый малыш» Файруза Латыпова.

По условиям программы, на лечение в центр абилитации берут детей весом от 600 граммов до полутора килограммов и очень «тяжелых» по количеству и составу диагнозов.

Курс лечения по обоим грантам – 10 дней. Срок могут растянуть лишь в исключительных случаях: если у маленьких пациентов на это есть медицинские показания.

На средства президентского гранта груднички получают помощь от психолога, логопеда, а также физиолечение, массаж и гимнастику. Для детей по субсидии — это помощь психолога, логопеда, остеопата, физиолечение и эрготерапия.

Получить квоту на лечение могут жители всей республики, а по гранту Президента – со всей страны. Для этого необходимо пройти в центре абилитации осмотр, после которого комиссия отбирает пациентов. В приоритете – дети из малоимущих и многодетных семей.