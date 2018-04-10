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Благодаря работникам военкоматов через много лет наших земляков находят боевые награды – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Благодаря работникам военкоматов через много лет наших земляков находят боевые награды – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Благодаря работникам военкоматов через много лет наших земляков находят боевые награды – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом 100-летию Военного комиссариата республики, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал о деятельности военкоматов по восстановлению справедливости и вручению заслуженных наград забытым героям.

– Благодаря работникам военкоматов и ветеранским организациям через много лет наших земляков находят их боевые награды. Например, в 2016 году 90-летнему ветерану из Мелеузовского района Александру Суслову был вручён орден Славы III степени за отвагу, проявленную им во время боёв в Венгрии в 1944 году, – сообщил Рустэм Хамитов. – Участник боевых действий в Афганистане Роберт Зинатуллин в 2015 году, спустя 27 лет также получил заслуженную награду. И таких примеров немало.

Руководитель региона также отметил деятельность военных комиссариатов по оказанию помощи гражданам в установлении судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. При тесном взаимодействии поисковиков, ветеранских и общественных организаций, органов власти только за последние два года увековечена память 126 воинов, информация о которых собиралась буквально по крупицам.

– Большая работа ведётся вами по содействию в медицинской реабилитации и улучшению жилищно-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и локальных конфликтов, поддержке семей погибших при исполнении воинского долга, увековечиванию их памяти, уходу за захоронениями, социальной защите военнослужащих, уволенных в запас, и многим другим вопросам, – сказал Рустэм Хамитов. – Конечно, органы власти будут и дальше оказывать вам всемерную поддержку по всем этим направлениям.

Теги: глава рб, военная служба, награды
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