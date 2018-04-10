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Призывники из Башкортостана отличаются высокими морально-волевыми качествами – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Призывники из Башкортостана отличаются высокими морально-волевыми качествами – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Призывники из Башкортостана отличаются высокими морально-волевыми качествами – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Военкоматы республики вносят достойный вклад в подготовку новых поколений защитников Отечества. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом 100-летию Военного комиссариата РБ.

Руководитель региона отметил, что республиканский военкомат успешно выполняет задания Штаба Центрального военного округа по призыву граждан на срочную службу и по контракту.

– Ежегодно из Башкортостана в Вооружённые Силы направляются более 10 тысяч молодых ребят, которые с честью служат во всех родах войск от Калининграда до Владивостока, – сказал Рустэм Хамитов. – Командиры частей отмечают, что призывники из Башкортостана отличаются хорошей подготовкой и высокими морально-волевыми качествами.

По словам Главы республики, каждый пятый призывник из Башкирии служит после окончания университета, а практически каждый четвёртый имеет военно-учётную специальность. Большая работа в этой части ведётся совместно с Региональным отделением ДОСААФ. Так, в прошлом году в его организациях подготовлено более тысячи призывников по военно-учётным специальностям водительского профиля. Все они направлены в Вооружённые Силы.

Рустэм Хамитов отметил, что лучшие результаты в работе показывают военные комиссариаты Белебея, Белебеевского и Ермекеевского районов, Кумертау и Куюргазинского района, а также Кармаскалинского и Архангельского районов.

– Наши военкоматы действительно работают от души, по-настоящему, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Военкоматы дали путёвку в жизнь многим людям, в том числе крупным военачальникам, организаторам промышленности, экономики. Это очень хорошо, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Важно, чтобы в таком же духе, на такой же высокой ноте вы продолжали свою службу и впредь. От вас зависит очень многое. На вас, работников военкоматов, ориентируется молодёжь, в вас она всегда должна видеть пример. Для многих тысяч юношей вы являетесь первыми в их жизни людьми в военной форме и, несомненно, должны быть для них образцом.

Теги: глава рб, военная служба
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