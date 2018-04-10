УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Пропавшая в Туймазах 16-летняя Вера Герасимова нашлась, об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель группы «Поиск пропавших людей в РБ» Павел Нестеров.

«Девушка здорова и в настоящее время передана родителям», — уточнил собеседник агенства.

6 апреля Вера Герасимова ушла в колледж и с учебы уже не вернулась. Родители студентки подали заявление о пропаже дочери в полицию, а также обратились с просьбой помочь в поисках к волонтерам и СМИ.