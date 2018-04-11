В Уфе «Тотальный диктант» пройдет в Главпочтамте Фото: smol.kp.ru В Уфе «Тотальный диктант» пройдет в Главпочтамте Фото: smol.kp.ru

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 14 апреля одной из площадок «Тотального диктанта» станет клиентурный зал городского Главпочтамта на улице Ленина, 28. Начало мероприятия в субботу в 13 часов, читать текст диктанта будет радиоведущая Анастасия Реут.

«В этом году участники акции по всему миру впервые напишут «Тотальный диктант» одинаковыми ручками. Логистическим партнером акции выступила Почта России, которая уже доставила в регион более пяти тысяч шариковых ручек с логотипом. Свыше двух тысяч из них приходится на Уфу», — рассказали в УФПС РБ.

Год назад диктант писали около 1,5 тысячи уфимцев. Принять участие в акции могут все желающие по предварительной регистрации.