Сила «Знания»: как в Башкирии просветительская организация искала свое место Фото: Книжная палата РБ Сила «Знания»: как в Башкирии просветительская организация искала свое место Фото: Книжная палата РБ

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

От происков мирового капитализма до курсов юного менеджера. Как менялись темы лекций в обществе «Знание», рассказала газета «Советская Башкирия» в январе 1992 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Да, речь пойдет об обществе «Знание», лекторы которого еще не так давно рассказывали нам о происках мирового капитализма, светлом будущем и преимуществе коммунизма, — сообщила газета. — Но нет уже КПСС, благодаря которой у общества «Знание» не было проблем с финансированием и кадрами».

Что же теперь? — вопрошают в издании и тут же успокаивают читателей — в Сибае, как и в других местах, организацию общества закрывать никто не собирается. «Просто теперь «Знание» ищет свое место в изменившемся обществе», — сообщила газете секретарь Сибайской городской организации общества «Знание» Ольга Валькова.

Идеология в чистом виде уже была не нужна. Поэтому в плане работы организации на 1992 год значились такие непривычные темы, как «Курс юного менеджера», «Лекции по приватизации». «Мы на самофинансировании, — пояснила Валькова, — вот и приходится проявлять находчивость». Благодаря ее организаторским способностям в Сибай, в глубинку, удавалось заманить известных лекторов даже из Москвы. Она держала руку на пульсе и не боялась острых тем. Однако финансовые сложности давали о себе знать. Если раньше лекторы за один час работы требовали 150-180 рублей, то с января 1992 года минимальные «расценки» подскочили до 350 рублей, отмечается в издании.

Приходилось выкручиваться. Например, открывать платные курсы по изучению языков, тренировке памяти, по самообороне. В планах было организовать обучение народных депутатов правовым знаниям. Как отмечается в газете, «большинство депутатов слабо разбираются в законах». А их в Сибае было 150 человек. «Наша организация готова пропагандировать любые знания, и мы постоянно ищем тех, кто способен за приемлемую плату делать это», — резюмировали в газете.

Справка. Всесоюзное общество «Знание» возникло в 1947 году и занималось просвещением населения СССР путем чтения лекций, а также издания научно-популярной литературы. После распада СССР было создано общество «Знание России». В 90-е годы организация пришла в упадок, а в 2016-м была ликвидирована. В декабре 2015 года президент РФ В.В. Путин подписал Указ о создании общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“», учредителем которой стало Минобрнауки. Организация была создана «в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан РФ и повышения эффективности образовательно-просветительской работы».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.