Днем в Башкирии потеплеет до +15 градусов Фото: voshod-news.ru Днем в Башкирии потеплеет до +15 градусов Фото: voshod-news.ru

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Днем 11 апреля в южных районах Башкирии потеплеет до +15 градусов, прогнозируют синоптики. Утром и днем местами по республике пройдет небольшой дождь со снегом, по северу до умеренного. На автодорогах ночью и утром возможен туман.

Средняя температура по региону в среду днем составит +5, +10 градусов.

С четверга в регионе ожидается вторжение более холодного воздуха, температура воздуха понизится до -3 градусов ночью и до 6 градусов тепла днем. Вероятны небольшие осадки.