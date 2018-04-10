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УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Владимир Воробьев высказался о возможном назначении своего воспитанника Николая Цулыгина главным тренером «Салавата Юлаева».

«Вайсфельд, в общем-то, не глупый специалист и не случайно еще в прошлом году он привлек в тренерский штаб «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, который очень вдумчивый парень, — цитирует слова Владимира Воробьева портал о хоккее «AllHockey.ru». — Он вместе с Николаем Заварухиным поработал под руководством Виктора Тихонова в ЦСКА, потом отправился в Северную Америку и даже пробился в НХЛ, что удается не каждому. Хотя не каждый успешный хоккеист может стать хорошим тренером, но это точно не про Цулыгина. Мало поставить одного Цулыгина, нужно же понимать, каких игроков ему привезут. Вот сейчас пять игроков уже ушло, говорят, что уйдут еще. А кого возьмут вместо них? Если возьмут слабеньких хоккеистов, то там хоть Быкова ставь обратно — ничего не получится. Вы поймите, что своих воспитанников высокого уровня не так много. В первую очередь нужно грамотно провести селекцию и разбавить своими воспитанниками, как это делает, к примеру, «Трактор». Дайте Цулыгину хороший состав и вот увидите, он сработает. Он может каждое свое упражнение объяснить, он компетентен».

Также свое мнение изданию высказал заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко.

«Это правильное решение. Очень здорово, когда дают шанс нашим тренерам работать на высоком уровне. Российским тренерам надо расти, развиваться. Тем более что у Николая Цулыгина и Николая Заварухина хороший тренерский опыт уже есть. А уж то, что они местные, из Уфы, значит, будут биться, стараться не за контракты, они же будут болеть за уфимский хоккей. Для них это будет большая ответственность — тренировать «Салават Юлаев», — сказал Лутченко.

«Салават Юлаев» 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эрккой Вестерлундом. И.о. главного тренера был назначен Николай Цулыгин. Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед челябинскому «Трактору» со счетом 3:4.

Справка. Владимир Лутченко — один из самых титулованных советских хоккеистов. Дважды выигрывал Олимпийские игры (1972 и 1976) и восемь раз становился победителем чемпионата мира в составе сборной СССР.

Владимир Воробьев — один из наиболее успешных тренеров в истории СДЮШОР «Салават Юлаев». Среди его воспитанников особенно выделяются игроки 1966 года рождения: Игорь Кравчук, Александр Семак, Равиль Хайдаров, Андрей Василевский, Руслан Сулейманов, Игорь Никитин. Также было немало талантливых юниоров, сумевших пробиться в большой хоккей и оставить там свой яркий след. Одним из таких игроков является Николай Цулыгин.