В Уфе прошла «Мега»-эвакуация около 3000 человек - фото и видео Фото: Олег Яровиков | Видео: Ксения Калинина В Уфе прошла «Мега»-эвакуация около 3000 человек - фото и видео Фото: Олег Яровиков | Видео: Ксения Калинина

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 10 апреля в 11.00 начались масштабные пожарно-тактические учения в торговом центре «Мега». Сначала прозвучал закодированный сигнал для персонала, который предупредил их о возможном ЧС. У работников бутиков после этого оповещения было пять минут, чтобы подготовиться к эвакуации. Затем прозвучал сигнал для общей эвакуации. Посетители без паники и недовольства остановили шопинг, их организованно к аварийным выходам направили обученные сотрудники.

«Сегодня мы провели пожарно-тактические учение на объекте «Мега». По легенде, условное возгорание произошло в магазине «Эльдорадо». Сработала сигнализация. Персоналом была организована эвакуация, с чем они справились. Всего было эвакуировано порядка 3000 человек из данного центра. По прибытии пожарных подразделений произошло развертывание. Всего было привлечено 11 единиц техники и 50 человек личного состава, — сказал начальник службы пожаротушения 22-го отряда Федеральной противопожарной службы РБ Салават Мигранов. — В целом и персонал объекта, и личный состав с поставленной задачей справились».

Не обошлось без «пострадавшего» — женщину из горящего магазина спасли огнеборцы — на носилках донесли до автомобиля первой помощи. Здесь врач осмотрел ее, оказал помощь и передал «скорой» для последующей госпитализации.

Детали:

1. Эвакуационные коридоры широкие и хорошо вентилируются.

2. В бутиках есть схемы эвакуации.

3. Когда из бутика вышел последний человек, сотрудник опустил специальную «шторку», но не до конца, и приклеил наклейку «ОК. Персонал эвакуирован».

4. На улице есть специальные зеленые таблички, рядом с которыми был организован сбор людей. Здесь же, в случае ЧП, будут составляться списки.

5. На парковке наготове стоят два автобуса для эвакуации детей.

6. Эвакуированным посетителям и сотрудникам раздали пледы, так как вся их одежда осталась в гардеробе.

7. Также на парковке за три минуты был развернут шатер, рассчитанный на 200 человек. Внутри тепло — действует тепловая пушка. Здесь замерзшие посетители могли согреться горячим чаем.

8. Въезд для частных автомобилей закрыли на время эвакуации, заезжали только пожарные машины. Выезд остался открытым.

9. Сотрудники ТЦ через громкоговоритель оповещали, куда можно обратиться за медпомощью.

«У нас по периметру здания находятся 50 аварийных выходов на фасад здания, — прокомментировал управляющий торговым центром «Мега» Михаил Зверев. — Каждая дверь эвакуационного выхода оснащена системой «Push bar» (паник-балка) для беспрепятственного выхода людей при эвакуации. Эти двери всегда находятся в разблокированном состоянии. Через них в любое время можно покинуть территорию ТЦ. Пожарная сигнализация работает в автоматическом режиме, пожарные извещатели установлены во всех помещениях торгового центра. Система оповещения запускается автоматически от системы пожарной сигнализации. 1 265 огнетушителей расположены по всему зданию. Кроме того, в торговом центре функционируют 12 тысяч сенсорных датчиков, которые определяют возможный источник возгорания — фактически каждый квадратный метр находится под наблюдением. Весь ТЦ эвакуируется менее чем за 15 минут. Два раза в год у нас проводятся плановые эвакуации, одна из них проводится с участием посетителей, как сегодня, одна без, для того, чтобы сотрудники торгового центра, все сотрудники каждого магазина смогли отработать свои навыки поведения при эвакуации».

Представитель торгового центра отметил, что каждый сотрудник любого бутика прежде, чем приступить к работе, проходит обязательный тренинг по эвакуации. После обучения он в полной мере владеет знаниями, которые впоследствии помогут ему безопасно действовать во время эвакуации. Тренировки проводит пожарный инспектор ТЦ. Обучение осуществляется один раз в неделю, так как существует ротация кадров.

«На место выехали пять подразделений Уфы, десять автоцистерн, автолестница, штабная машина. Подали на тушение пожара, на защиту путей эвакуации 12 стволов, защитили кровлю, поставили автолестницу, — отметил первый заместитель начальника Управления пожарной охраной города Уфы Ильдус Карамов. — Здание люди покинули без паники. Системы сигнализации и оповещения, пути эвакуации сработали».

Как сообщалось ранее, Главное управление МЧС России по Башкортостану опубликовало инструкцию по правилам эвакуации из торговых центров.