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10 апреля Вторник

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В аэропорту «Уфа» уничтожили 12 кг орехов и сухофруктов

ОБЩЕСТВО

В аэропорту «Уфа» уничтожили 12 кг орехов и сухофруктов Фото: Управление Россельхознадзора по РБ

В аэропорту «Уфа» уничтожили 12 кг орехов и сухофруктов Фото: Управление Россельхознадзора по РБ

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В пункте пропуска в Международном аэропорту «Уфа» из ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Узбекистана, изъяли более 12 кг подкарантинной продукции растительного происхождения — семена зиры, орехи в ассортименте и сухофрукты.

В связи с отсутствием фитосанитарного сертификата изъятая продукция была направлена на утилизацию в целях предупреждения заноса и распространения карантинных объектов на территории республики.

Всего за минувшую неделю выявлено четыре нарушения правил провоза подкарантинной продукции, сообщает Управление Россельхознадзора по Башкортостану. К ввозу в Российскую Федерацию допускается подкарантинная продукция, соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям. Ввоз в страну подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой продукции.

Теги: Россельхознадзор
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