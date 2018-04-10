Юные герои Башкирии, обладатели почетного знака «Горячее сердце», получат путевки на Черноморское побережье Фото: Фонд социально-культурных инициатив Юные герои Башкирии, обладатели почетного знака «Горячее сердце», получат путевки на Черноморское побережье Фото: Фонд социально-культурных инициатив

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

12 апреля в приемной Президента Российской Федерации в Уфе состоится торжественное награждение десяти лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» от Республики Башкортостан. Их кандидатуры были выбраны среди 940 детей из 85 регионов РФ.

Ильфат Галин из Уфы; Адель Гиниятуллин, Булат Миннигалиев, Джахонгир Мирзаиев и Ильдар Юлдашев из Янаула; Ильгиз Далжанов и Артем Урсаев из Шаранского района; Азат Мазитов из Бижбулякского района; Лэйла Сайфутдинова из города Мелеуза получат из рук главного федерального инспектора Михаила Закомалдина нагрудный знак, диплом и одноименную Почетную книгу. Еще одна обладательница «Горячего сердца» Алина Абдуллина уже получила свою награду в Москве, где состоялась торжественная церемония награждения и чествования лауреатов со всей страны. В качестве поощрения юные герои, не достигшие 18-летнего возраста, получат путевку во Всероссийский детский Центр «Орленок» на берегу Черного моря.

Всего в 2018 году представлено к награде 156 человек (три из них посмертно) и восемь общественных организаций и объединений. Трогательные, поучительные, добрые, вдохновляющие истории юных героев вошли в Почетную книгу «Горячее сердце-2018».

Фонд социально-культурных инициатив с ноября 2013 года проводит Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце», основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Начало — в 15 часов.