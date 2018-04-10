УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Преодоление различных форм социального неравенства и повышение качества жизни обсудят на форуме «Сообщество» в Уфе, который пройдет 24-25 апреля в Доме Госсобрания РБ.

Это второй из серии региональных форумов Общественной палаты России, посвященных проблемам федерального масштаба.

Обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп — основные темы дискуссий на форуме «Сообщество».

Главная тема форума определена с учетом задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Владимир Путин назвал ключевым фактором развития страны «благополучие людей, достаток в российских семьях».

«Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места», — сказал в своем Послании Президент РФ.

Как подчеркивает заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин, социальное неравенство является одним из важнейших ограничителей для роста экономики в современном мире. Цель, поставленная Владимиром Путиным на ближайшие шесть лет, — как минимум вдвое снизить уровень бедности.

Обеспечение высокого качества жизни для всех социальных категорий требует нового подхода. В частности, обращение к концепции активного долголетия, о которой также говорилось в Послании, предполагает принципиальное изменение отношения к старости как социальному явлению, — считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок. — Доля людей, достигших пенсионного возраста, в структуре населения страны увеличивается, продолжительность жизни постепенно растет. В связи с этим существует ряд задач, которые требуют отдельного внимания: создание условий для посильной трудовой занятости, расширение доступа к образовательным программам и социальной инфраструктуре».

В рамках форума специальные рабочие группы будут в формате деловой игры отслеживать важные моменты обсуждения на тематических дискуссионных сессиях. Результатами своих наблюдений рабочие группы поделятся в конце второго дня форума.

Форум «Сообщество» — открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. В 2018 году каждый форум будет посвящен отдельной актуальной социальной проблеме федерального масштаба, каждая из которых будет рассмотрена с точки зрения региональной специфики. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Регистрация участников форума — на сайте мероприятия.