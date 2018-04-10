В Уфе с начала года погибли девять пешеходов Фото: devyatka.ru В Уфе с начала года погибли девять пешеходов Фото: devyatka.ru

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе с начала года произошло 151 ДТП с участием пешеходов, в них погибли девять человек и 147 получили травмы, сообщили в городской автоинспекции. Семь пешеходов погибли из-за собственной неосторожности, переходя дорогу в неположенном месте. Водители совершили 91 наезд, из-за чего погибли два человека и пострадали 94. Основными причинами этих аварий стало превышение скорости.

«Частая ошибка пешеходов — они не смотрят по сторонам, чтобы оценить безопасность перехода через улицу. По статистике, наезды на пешеходов со смертельным исходом, как правило, происходят в темноте. Поэтому очень важно использовать светоотражающие элементы. Желательно, чтобы они располагались на уровне фар», — рекомендовали в ОГИБДД УМВД по Уфе.