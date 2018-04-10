В Башкирии стартовали дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии стартовали дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане 10 апреля стартуют дискуссии «Единая Россия. Направление 2026». Первая межмуниципальная дискуссия проходит в Баймаке и посвящена темам «Реализация Послания Президента РФ в привязке к партийным проектам и ситуации в регионах» и «Обновление «Единой России»: «от партии власти к партии путинского большинства».

Мероприятия стартовали по всей стране и проходят в два этапа — межмуниципальный и региональный. В Башкортостане межмуниципальные дискуссии пройдут 10, 11, 12 и 13 апреля в Баймаке, Белебее, Стерлитамаке, Благовещенске и Нефтекамске. По завершении пройдет региональная дискуссия.

Дискуссии, которые запустила «Единая Россия», направлены на сбор предложений по реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 апреля, их итог будет представлен на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня в регионах России стартует работа дискуссионных площадок «Единая Россия. Направление 2026», где однопартийцы обсудят возможные пути реализации Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию «Единой России». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить в мае», — рассказал он.

Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря генсовета, обсуждение реализации Послания будет проходить, в том числе, в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы партии в решении проблем граждан и работе приемной, институту сторонников, а также привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров и работе кадровых лифтов.

«Единая Россия» должна стать главным представителем «путинского большинства» во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, о том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК партии», — заявил Андрей Турчак.