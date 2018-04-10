Приставы проконсультируют уфимцев, как общаться с коллекторами и кредиторами Фото: pskov.ru Приставы проконсультируют уфимцев, как общаться с коллекторами и кредиторами Фото: pskov.ru

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе служба судебных приставов организовала консультации на выезде в МФЦ на ТЦ «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а). Они готовы рассказать гражданам о правилах взаимодействия с коллекторами и кредиторами. Там же можно оставить заявление о неправомерных действиях со стороны коллекторских организаций.

Специалист службы приставов работает до 12 апреля — с 10.00 до 19.00, в пятницу 13 апреля — с 10.00 до 17.00.