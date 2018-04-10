Башкирия в федеральных СМИ: паводок набирает обороты, на что живут бывшие губернаторы и как купить должность за 7 млн долларов Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: паводок набирает обороты, на что живут бывшие губернаторы и как купить должность за 7 млн долларов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Поволжье из-за паводка перекрыли федеральную трассу, а в Башкирии паводок только набирает обороты. В зоне возможного подтопления находятся свыше 20 тысяч домов.

Паводок набирает обороты. Как передает ТАСС, «несколько десятков мостов и федеральная трасса закрыты для движения в регионах Поволжья, где продолжается паводок. Самая серьезная ситуация складывается в Саратовской области, там на сутки пришлось закрыть участок автодороги на Нижний Новгород». В Мордовии ежедневно затапливаются все новые мосты, закрыты 18 низководных мостов. В Нижегородской области затопило девять низководных мостов. В Башкирии также паводок набирает обороты, «только за первую неделю апреля зарегистрировали почти 250 случаев подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 27 муниципалитетах региона», информирует агентство. Как сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС, «ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы: производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные канавы». Вскрытие рек планировалось с 11 апреля, но по факту процессы идут с опережением, уточнил он. Всего свыше 20 тыс. жилых домов с населением 80 тыс. человек находятся в зоне возможного подтопления во время весеннего половодья, сообщил ранее глава управления МЧС по Башкирии, говорится в материале ТАСС.

Фермерам предложили занять новую нишу. Как сообщает «Российская газета», «в Госдуме РФ прошел первое чтение законопроект о производстве органической продукции, который закладывает правовые основы для регулирования этого рынка: пока он существует и развивается стихийно». При этом Башкирия претендует на то, чтобы стать одним из центров российского производства экологически чистых и полезных продуктов. «У нас много земель, которые в 90-е годы прошлого века перевели в категорию деградированных. Там химии нет. И эти земли надо вводить в оборот», — сказал глава Минсельхоза РБ Ильшат Фазрахманов.

Примечательно, что аграриев, выбравших новое направление деятельности, сразу ориентируют на наполнение не внутреннего, а внешних рынков, видя в экспорте источник надежного дохода. Аграрии Башкирии изучили опыт западных стран, где органическая продукция пользуется устойчивым спросом, и решили адаптировать некоторые моменты в наших условиях. Обучение специалистов органического сельского хозяйства может стать новым направлением и для Башкирского аграрного университета, сообщили в газете.

Как живут бывшие губернаторы, выяснила газета «Комсомольская правда». В частности, Эдуарду Росселю, руководившему Свердловской областью с перерывами с 1991 по 2009 год на пенсии гарантировали добавку к окладу в 175%. Накануне ухода с поста его зарплата превышала 220 тысяч, уточняет издание. «Муртаза Рахимов управлял регионом 18 лет и ушел с поста президента республики в июле 2010-го, возглавив БФ «Урал». Госсовет Башкирии принял закон о гарантиях экс-главе региона и его семье. Страховая часть пенсии Рахимова умножалась на коэффициент 3,18 и составляла около 100 тысяч рублей. Бывшему главе региона и его жене сохранялось бесплатное медобслуживание», — говорится в издании. Юрию Лужкову, 18 лет руководившему Москвой и ушедшему «в связи с утратой доверия», полагалось 75% от зарплаты мэра, медстраховка, авто с водителем и охрана, госдача. Однако, как узнали в газете, «Лужков, который сеет гречку под Калининградом, большей частью этих льгот не пользуется». Экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, пробывшему 19 лет на посту, полагается денежное содержание около 350 тысяч рублей, госдача и «ряд материальных гарантий членам семьи», пишет издание. Оттрубивший во главе Кузбасса более 20 лет Аман Тулеев, выдвинутый в областные депутаты, будет получать пенсию в 50 тысяч рублей с индексацией. В его распоряжении резиденция в курортной зоне, личный помощник и кабинет в здании обладминистрации.

Решальщики запросили 7 млн долларов за должность. Как стало известно «Коммерсанту», в Москве осужден гражданин США Джордж Хагер, обещавший за $7 млн устройство на должность заместителя руководителя Росрыболовства. «На оглашение приговора гражданину США с белорусским прошлым Джорджу Хагеру, бывшему главному инженеру грозненского СМУ Минкаилу Умаеву, советнику-консультанту по вопросам антикризисного управления Евгению Дегтяренко и бывшему заместителю главы Туймазинского района Башкирии по промышленности, транспорту и связи Фанилю Сабирьянову судье Пресненского райсуда Елене Абрамовой потребовалось почти четыре часа. Она признала всех подсудимых виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — рассказали в газете. В итоге Джордж Хагер был приговорен к 3 годам заключения, Минкаил Умаев — к 3,5 года, а Евгений Дегтяренко и Фаниль Сабирьянов — к 4 годам каждый. При этом Хагер утверждал, что хотел «кинуть» не только желавшего занять за деньги должность в Росрыболовстве, но и своих подельников, оставив вознаграждение себе. Как пишет издание, в конце 2015 года в Федеральном агентстве по рыболовству прорабатывался вопрос о создании аукционного дома для продажи квот на вылов рыбных ресурсов на Дальнем Востоке, которым будет руководить новый заместитель главы ведомства. Узнав об этом, Фаниль Сабирьянов решил с помощью знакомых подыскать кандидата на должность, который готов заплатить за нее крупную сумму. «При этом участники расследования уверены, что решальщики, не имевшие реальной возможности назначить кого-либо на должность в федеральном агентстве, заранее собирались «кинуть» претендента», — отмечается в газете. Кандидатом оказался оперативный сотрудник полиции, представлявшийся бизнесменом Алексеем Бурцевым. 24 мая 2016 года при передаче Бурцевым $300 тысяч Джорджу Хагеру в автомобиле оперативники столичного УФСБ задержали американца, а затем его сообщников, рассказали в «Коммерсанте».

На грани. В Уфе центр иппотерапии для детей с ДЦП и аутизмом оказался на грани закрытия, сообщает телеканал НТВ. «В башкирской столице решается судьба единственного в регионе центра иппотерапии. Он уже более десятка лет бесплатно помогает детям с ДЦП, аутизмом и родовыми травмами, но скоро они могут остаться без лечения. Внезапно взлетевшая цена на аренду земли поставила организацию на грань закрытия. Родители особенных детей обращались во все инстанции с просьбой сохранить уникальный центр, но никакого ответа пока нет», — говорится в репортаже. Как выяснилось, раньше аренда земли была льготной. Когда земля из республиканской перешла в собственность городской администрации, оплата выросла в 10 раз. Долг перед мэрией уже достиг 800 тысяч рублей, рассказал корреспондент НТВ.

Все, что нажито непосильным трудом. В Уфе у стоматолога украли телефон с фотопортфолио его работ, передает Пятый канал. Сотрудник стоматологической клиники заботливо собирал «фотогалерею улыбок» своих пациентов, но в одночасье лишился архива вместе с дорогим смартфоном, когда оставил кабинет всего на несколько минут. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина в черной одежде проник в кабинет врача и утащил оставленный гаджет. Как рассказал сам пострадавший, он очень расстроился из-за утерянных снимков. Ведь результат его работы за пять лет был убедительнее любых рекламных материалов.