Лилия Гумерова представила в Совете Федерации законопроект, направленный на обеспечение безопасного отдыха детей Фото: пресс-служба СФ РФ Лилия Гумерова представила в Совете Федерации законопроект, направленный на обеспечение безопасного отдыха детей Фото: пресс-служба СФ РФ

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Совете Федерации состоялось заседание профильного Комитета по науке, образованию и культуре, где были рассмотрены поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Документ направлен на совершенствование законодательного регулирования в сфере обеспечения безопасного отдыха детей и их оздоровления.

Как сообщила первый заместитель председателя комитета Лилия Гумерова, законом устанавливается обязательность размещения по требованию родителей обращений по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемых в органы государственной власти субъектов России и ответов на эти обращения на официальных сайтах этих органов в интернете. Кроме того, в электронном виде на официальном сайте правительства каждого региона должен быть размещен реестр организаций, допущенных к обеспечению летнего отдыха детей.

Министерство образования и науки РФ должно разработать примерную форму договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, который будет заключаться с семьей. Это позволит установить права, обязанности и ответственность сторон, подчеркнула парламентарий.

«Меры по утверждению рекомендуемых туристских маршрутов должны привести к повышению уровня безопасности детского туризма, в том числе самодеятельного туризма с участием детей», — дополнила сенатор от Башкортостана. По ее словам, «принятие закона будет способствовать повышению уровня информированности граждан о деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и улучшении качества предоставляемых ими услуг».