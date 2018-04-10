УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Республиканский конкурс «Лучший преподаватель года – 2018» среди профессиональных образовательных организаций пройдет в Уфе с 10 по 12 апреля на базе Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна.

Организаторами мероприятия выступят региональное Минобразования совместно с Институтом развития образования и Советом директоров профессиональных образовательных организаций РБ.

Как сообщает «Башинформ» в пресс-службе Минобразования РБ, конкурс проводится в три этапа: I этап в образовательной организации, II этап по шести регионам.

На сегодняшний день известны имена семи победителей региональных этапов конкурса «Лучший преподаватель года – 2018»:

Белорецко-Сибайский регион –Венера Кагарманова, преподаватель Сибайского многопрофильного колледжа;

Салаватский регион – Нина Дятлова, преподаватель Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа;

Стерлитамакский регион – Гузель Ахметова, преподаватель Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа;

Октябрьский регион – Гульнара Каримова, преподаватель Туймазинского педагогического колледжа;

Уфимский регион I – Лена Латыпова, преподаватель Уфимского художественно-промышленного колледжа и Оксана Ганцгорн, преподаватель Уфимского техникума железнодорожного транспорта.

Уфимский регион II – Альбина Султаншина, преподаватель Нефтекамского нефтяного колледжа.

Всего из 104 профессиональных образовательных организаций, действующих на территории республики, на региональный этап был заявлен 51 преподаватель-классный руководитель.

Конкурс «Лучший преподаватель года» проводится в Башкортостане с 1992 года и ежегодно охватывает разную категорию преподавателей. В 2018 году, учитывая важность воспитательной составляющей в образовательном процессе, участниками стали преподаватели, на которых возложены обязанности классных руководителей, имеющие стаж работы в образовательных организациях не менее пяти лет, независимо от преподаваемой дисциплины.