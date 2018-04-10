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Аспирантам и молодым ученым Башкирии назначены стипендии Президента РФ

ОБЩЕСТВО

Аспирантам и молодым ученым Башкирии назначены стипендии Президента РФ Фото: ИА «Башинформ»

Аспирантам и молодым ученым Башкирии назначены стипендии Президента РФ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Аспирантам и молодым ученым Башкортостана назначены стипендии Президента РФ, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

В частности, стипендии главы государства будут получать 11 представителей Уфимского государственного авиационного технического университета, два молодых исследователя Уфимского государственного нефтяного технического университета, пять ученых Уфимского исследовательского центра РАН. Престижные государственные награды будут выплачиваться в течение 2018-2020 гг.

Отметим, стипендиаты удостоены поощрений за высокие достижения в науке и отличную учебу по программам, которые соответствуют приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики страны. Каждый из стипендиатов не раз побеждал на международных и всероссийских научных конференциях и конкурсах, имеет инновационные разработки, публикации в ведущих российских и зарубежных журналах.

Теги: образование, стипендии Президента РФ
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