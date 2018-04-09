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УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфимском районе с дачного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Урал» похитили двух взрослых собак и четырех щенков. Хозяева четвероногих утверждают, их питомцев забрали представители компании «Доброта», занимающейся отловом безнадзорных животных. Однако там отрицают свою причастность.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа» в пятницу, 6 апреля, на участок Вероники Гребневой пришли представители компании, усыпили и увезли в неизвестном направлении двух взрослых собак: лайку и дворняжку и еще 4 щенков. В это время хозяев дома не было.

Между тем, по словам хозяйки собак, соседи никогда не жаловались на ее животных. Собаки у нее доброжелательные: никогда ни на кого не нападали и не кусали.

По словам Юрия Николаева, охраняющего сады, документов мужчины не показали, но сказали, что их направила администрация района. Поэтому он их и впустил.

«Они сказали, что поступила жалоба в Булгаковский сельсовет, на деревню Фомичево и из нашего поселка. Мужчины усыпили собак и поделились, что везут их в Миловку или Михайловку, в приют. Хозяева могут приехать и забрать их», — сказал Юрий Николаев.

Кстати, этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Говоря о ООО «Доброта» отметим, эта организация в начале года выиграла тендер на отлов безнадзорных животных по Уфимском району и ряду районов республики. Информацию частично подтвердили в Булгаковском сельсовете. Там рассказали, что на пятницу действительно оставляли заявку на отлов собак, но речь шла о своре из взрослых особей. Но в ООО «Доброта» утверждают, что они не забирали вышеназванных собак.

Приют для бездомных собак ООО «Доброта» находится в Миловке. По постановлению Правительства, после отлова животных, в течении десяти дней волонтеры должны предпринять попытку найти хозяев собак. Но мужчина не впустил Веронику Гребневу и корреспондентов телеканала «Вся Уфа» в приют. Не найдя здесь ответа на вопрос, съемочная группа с хозяйкой четвероногих отправились в офис ООО «Доброта» в Дему, но там никого не оказалось.

Девушка планирует обратиться за помощью в правоохранительные органы и очень надеется, что ее питомцы живы и их ей вернут.