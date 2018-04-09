В Уфе частично снесли здание средней общеобразовательной школы №44 Фото: автор

В Уфе частично снесли здание средней общеобразовательной школы №44 Фото: автор

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе частично снесли здание средней общеобразовательной школы №44, которое первоначально не планировали трогать. Но в конце марта текущего года «БашНИИстрой» после проверки старого здания, построенного еще в 1937 году, дал рекомендации демонтировать его и построить новое общеобразовательное учреждение.

По результатам обследования специалисты сделали вывод о нецелесообразности сохранения данного здания в связи с его большим моральным и физическим износом.

Пока строители снесли только часть постройки, но со временем это коснется всего здания. Параллельно ведутся работы по возведению нового корпуса на месте старого спортивного комплекса. На сегодняшний день закончена кирпичная кладка стен четвертого этажа. Учителя и ученики надеются, что уже 1 января 2018 года школа заживет новой жизнью. А пока весь учебный процесс проходит в других общеобразовательных учреждениях, расположенных недалеко от их родной школы. И, как отмечают все стороны образовательного процесса, атмосфера, созданная в них, комфортная и доброжелательная.

Напомним, на территории школы всего будет четыре корпуса. В первом — это основное здание, разместятся средний и старший блоки, а также медицинский кабинет; во втором — будет переоборудован обеденный зал, также здесь запланирован зал для игры в настольный теннис, кабинеты для кружков, два спортзала, мастерские. Третий корпус — старый, будет полностью снесен. На этом месте появится новое, отвечающее всем стандартам и требованиям здание с учебными кабинетами, спортивным залом, залом хореографии, ритмики и танцев, библиотекой, электронным тиром, музеем. Четвертый корпус — спортивный, будет строиться на месте двух больших ангаров, где ранее проводились тренировки и хоккейные матчи».